Na okrogli mizi pozvali otroke alkoholikov k iskanju pomoči zase

Ljubljana, 15. februarja - Otroci alkoholikov ne morejo vplivati na alkoholizem v svoji družini, lahko pa poiščejo pomoč zase, so poudarili na današnji okrogli mizi o otrocih alkoholikov v okviru mednarodnega tedna otrok alkoholikov, ki poteka med 12. in 18. februarjem. Hkrati so družine, v katerih je doma alkohol, pozvali, da prekinejo molk in spregovorijo o težavi.