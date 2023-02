Evropske borze višje, evro izgubil, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 15. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelje so med drugim razveselili podatki o prodaji na drobno v ZDA, ki so zmanjšali zaskrbljenost, da je ameriško gospodarstvo na poti v recesijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte so pod izhodiščem, evro pa je glede na dolar izgubil.