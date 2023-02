Kofola lani s skoraj petino večjimi prihodki

Ostrava/Ljubljana, 15. februarja - Češka skupina Kofola, pod okrilje katere sodi tudi Radenska, je lani kljub povečanim stroškom energije in surovin dosegla 320,6 milijona evrov prihodkov, kar je 18,7 odstotka več kot v letu prej. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) se je znižal za 1,5 odstotka na 45,2 milijona evrov, so sporočili iz skupine.