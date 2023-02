Panama, 15. februarja - V prometni nesreči v Panami je danes umrlo najmanj 39 migrantov, ki so z avtobusom potovali v ZDA. Oblasti zaenkrat še niso sporočile števila ranjenih, so pa poudarile, da so jim že zagotovile vso potrebno zdravstveno oskrbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.