Policisti pri Novem mestu posredovali zaradi zaščite žrtve kaznivega dejanja

Novo mesto, 15. februarja - Novomeški policisti in kriminalisti so na podružnični Osnovni šoli Birčna vas pri Novem mestu, ki spada k Osnovni šoli Šmihel, danes izvajali aktivnosti zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Zaradi zaščite otrok drugih podrobnosti o primeru ne bodo razkrivali, so na Policijski upravi (PU) Novo mesto povedali za STA.