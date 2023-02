Pogačar se že poigrava s tekmeci

Sevilla, 15. februarja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar že na začetku sezone kaže odlično pripravljenost. Na svojem drugem nastopu je kolesar ekipe UAE Emirates zabeležil še svojo drugo zmago, dobil je prvo, zahtevno etapo dirke po Andaluziji. In to spet zanesljivo, najbližje zasledovalce je ugnal za 38 sekund.