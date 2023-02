Han s celjskim županom o občinskih razvojnih projektih

Celje, 15. februarja - Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je danes na delovnem obisku gostil ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana ter generalno direktorico direktorata za turizem Dubravko Kalin. Govorili so o razvojnih projektih občine na področju gospodarstva, turistično-kulturne infrastrukture in športa, so sporočili iz občine.