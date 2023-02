Državna sekretarka Buzeti na sejmu ekoloških pridelkov Biofach

Nürnberg, 15. februarja - Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti se je v nemškem Nürnbergu v torek in danes udeležila mednarodnega strokovnega sejma Biofach. Kot so sporočili z ministrstva, gre za enega najpomembnejših sejmov na področju pridelave, predelave in prodaje ekoloških pridelkov in izdelkov na svetu.