Alijagić okrepil napad Maribora

Maribor, 15. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je v zadnjih urah zimskega prestopnega roka pripeljal novo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo njihov dres vsaj do konca sezone nosil češki nogometaš s koreninami iz Bosne in Hercegovine Denis Alijagić. Devetnajstletni napadalec je prišel iz grškega Olympiacosa.