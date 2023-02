Izteka se rok za prijavo gradnje po dovoljenjih iz starega gradbenega zakona

Ljubljana, 15. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor investitorje, ki so pridobili gradbeno dovoljenje po 1. juniju 2018, uporabnega dovoljenja pa še niso pridobili, poziva, naj preverijo, ali so izvedli popolno prijavo začetka gradnje. Če prijave gradnje niso izvedli oz. je niso izvedli popolno, naj to storijo čim prej.