Premier in rektor ljubljanske univerze tudi o povezovanju med gospodarstvom, znanostjo in politiko

Ljubljana, 15. februarja - Premier Robert Golob je danes sprejel rektorja Univerze v Ljubljani in predsedujočega rektorski konferenci Gregorja Majdiča. Spregovorila sta o izzivih in aktualnih potrebah družbe na področju visokega šolstva, med drugim tudi o problematiki plačnega sistema ter o povezovanju med gospodarstvom, visokim šolstvom, znanostjo in politiko.