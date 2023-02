Izidi paralelnega veleslaloma na SP v Meribelu

* Izidi: - ženske: 1. Maria Therese Tviberg (Nor) 2. Wendy Holdener (Švi) 3. Thea Louise Stjernesund (Nor) 4. Marie Lamure (Fra) 5. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 6. Lena Dürr (Nem) 7. Franziska Gritsch (Avt) 8. Sara Hector (Šve) 9. Coralie Frasse Sombet (Fra) Nina O'Brien (ZDA) ... - nista se uvrstili v izločilne boje: Neja Dvornik, Nika Tomšič (Slo) - moški: 1. Alexander Schmid (Nem) 2. Dominik Raschner (Avt) 3. Timon Haugan (Nor) 4. Adrian Pertl (Avt) 5. Rasmus Windigstad (Nor) 6. Žan Kranjec (Slo) 7. Alexander Steen Olsen (Nor) 8. Luca de Aliprandini (Ita) 9. Sam Maes (Bel) 10. Joan Verdu (And) ... - ni se uvrstil v izločilne boje: Štefan Hadalin (Slo)