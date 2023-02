Na vrhovnem sodišču razstava o sodniških insignijah v pravnem izročilu

Ljubljana, 15. februarja - Na vrhovnem sodišču so danes predstavili znanstveno knjigo z naslovom Sodniške insignije v evropskem in slovenskem pravnem izročilu ter odprli razstavo najstarejših simbolov sodniške zgodovinske dediščine, so sporočili z vrhovnega sodišča. Razstava bo na ogled do 23. februarja v sodni palači v Ljubljani.