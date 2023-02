V brodolomu ladje ob libijski obali naj bi umrlo 73 migrantov

Ženeva, 15. februarja - V Sredozemskem morju ob libijski obali je v torek potonila ladja, na kateri naj bi bilo 80 migrantov. Sedem potnikov so uspeli rešiti in so jih že odpeljali v bolnišnico v Libiji, preostalih 73 pa še vedno pogrešajo in domnevajo, da so umrli, je danes sporočila Organizacija ZN za migracije (IOM). Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.