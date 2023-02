Pekovskim izdelkom letos 208 zlatih priznanj

Ljubljana, 15. februarja - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je letos podelila 208 zlatih priznanj za izdelke s področja pekarstva, slaščičarstva in testeninarstva. Letos so proizvajalci na ocenjevanje prijavili rekordnih 246 izdelkov. Izboru so tokrat dodali dve novi kategoriji, in sicer izdelke iz testa in sendviče.