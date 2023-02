Delovanje portala eUprava bo občasno moteno

Ljubljana, 15. februarja - Začela se je tehnološka nadgradnja spletnega portala eUprava, ki bo povzročila oviran dostop do portala ali moteno delovanje, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Nadgradnja bo predvidoma končana še danes oziroma najkasneje v četrtek. Zato ministrstvo uporabnike prosi, da v primeru težav pri uporabi portala to sporočijo.