Komisija za medicinsko etiko: Korist katerekoli presejalne metode mora biti strokovno preskušena, dokazana in odobrena

Ljubljana, 15. februarja - Komisija za medicinsko etiko opozarja, da morata biti diagnostična občutljivost in korist katerekoli presejalne metode predhodno strokovno ustrezno preskušeni, dokazani in odobreni. Brez predhodnega soglasja komisije se medicinske in zdravstvene raziskave naj ne bi izvajale med bolniki v zdravstvenih ustanovah.