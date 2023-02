Sindikati bodo izhodišča za pogajanja o plačnem stebru za zdravstvo dobili predvidoma prihodnji teden

Ljubljana, 15. februarja - Vlada ter sindikati zdravstva in socialnega varstva so se dopoldne sestali na pogajanjih o novem plačnem stebru za zdravstvo. Vladna stran po srečanju izjav ni dajala, v sindikatih so pojasnili, da jim je bila danes predstavljena primerjalna analiza plač v evropskih državah, natančnejša izhodišča pa bodo dobili v začetku prihodnjega tedna.