GZS naklonjena predlagani noveli zakona o tujcih

Ljubljana, 15. februarja - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja nekatere rešitve vladnega osnutka novele zakona o tujcih, namenjene odpravi administrativnih ovir oz. pospešitvi zaposlovanja tujcev. Ob tem so nanizali več dodatnih predlogov, med drugim so se zavzeli za podaljšanje enotnih dovoljenj z enega na dve oz. tri leta in za digitalizacijo postopkov.