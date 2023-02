Bruselj v novem svežnju sankcij proti Rusiji tudi z ukrepi proti iranskim podjetjem

Bruselj, 15. februarja - Predlog desetega svežnja sankcij proti Rusiji, ki ga predlaga Evropska komisija, dodatno zaostruje izvoz industrijskega blaga in tehnologije. Pri tem prvič predlaga tudi ukrepe proti iranskim podjetjem zaradi dobave dronov Rusiji, pa tudi proti vrsti vojaških in političnih voditeljev in ruskih propagandistov.