Znanih 33 športnikov za domače SP v Planici, največje breme na skakalcih

Ljubljana, 15. februarja - V Ljubljani so danes predstavili zasedbo 33 športnikov, ki bo na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici zastopala slovenske barve. Glavni del bremena bo na ramenih skakalne ekipe, ki se je to sezono podpisala pod vseh 22 stopničk v treh disciplinah, ki so tudi na sporedu v Planici.