Avstrijski muzej MAMUZ Mistelbach s posebno razstavo o Keltih

Linz, 19. februarja - V avstrijskem muzeju MAMUZ Mistelbach na Spodnjem Avstrijskem bo od 18. marca do 26. novembra na ogled posebna razstava o Keltih, ki prikazuje podrobno sliko življenjskih razmer v obdobju okoli leta 450 pred našim štetjem do začetka našega štetja. Na ogled je okoli 300 originalnih predmetov. Med izposojenimi so tudi predmeti iz Slovenije.