Ljubljanska borza: Indeks dopoldne pridobil pol odstotka

Ljubljana, 15. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,54 odstotka. Vlagatelji najbolj povprašujejo po delnicah NLB in Krke, s katerimi so doslej opravili za 105.000 oziroma 82.000 evrov poslov. Tečaj delnic NLB se je zvišal za 0,29 odstotka, Krke pa za 0,47 odstotka.