V Komnu bodo odprli medgeneracijski park

Komen, 15. februarja - V Komnu bodo danes ob 79. obletnici izgnanstva in begunstva odprli medgeneracijski park, vključno s spominskim parkom. Občina Komen je medgeneracijski park uredila v centru naselja Komen ter parka Luže na obrobju Komna z namenom medgeneracijskega prenosa znanj in krepitve zavesti o zgodovinski ter naravni dediščini, so sporočili z občine.