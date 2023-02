V CD prihodnji teden slavnostna akademija ob Kajuhovem letu

Ljubljana, 18. februarja - Na pobudo ministrstva za kulturo in lokalnih organizacij iz Savinjske doline bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) v torek slavnostna akademija ob letošnjem Kajuhovem letu. Z njo želijo spomniti na literarno zapuščino Karla Destovnika - Kajuha in na njegovo uporniško in povezovalno vlogo. Slavnostna govornica bo ministrica Asta Vrečko.