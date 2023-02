Škotska premierka Nicola Sturgeon bo odstopila

Edinburgh, 15. februarja - Škotska premierka Nicola Sturgeon bo po več kot osmih letih odstopila s položaja. Voditeljica Škotske nacionalne stranke bo po napovedih britanskih medijev to sporočila danes na izredni novinarski konferenci v svoji uradni rezidenci Bute House v Edinburgu. Zaenkrat še ni jasno, kdaj točno bo zapustila premierski stolček in kateri so razlogi za to.