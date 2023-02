Fajon: Slovenija bo Ukrajini pomagala, dokler bo potrebno

Ljubljana, 15. februarja - Slovenija bo z nudenjem pomoči Ukrajini nadaljevala glede na svoje zmožnosti in dokler bo to potrebno, je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko poudarila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Kot je dejala, pa ob tem ne smemo pozabiti tudi na druge humanitarne krize po svetu, kot so nedavni uničujoči potresi v Turčiji in Siriji.