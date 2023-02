Predsednik kitajske nogometne zveze osumljen korupcije

Peking, 15. februarja - Predsednik Nogometne zveze Kitajske Chen Xuyuan je očitno osumljen korupcije, piše nemška tiskovna agencija dpa. Na zvezi so danes sporočili, da so disciplinska komisija komunistične partije in nadzorni organi športne uprave sprožili preiskave zaradi "hudih disciplinskih prekrškov".