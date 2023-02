Boe ne načrtuje preizkusa med tekači

Oberhof, 15. februarja - Norveški biatlonski zvezdnik Johannes Thingnes Boe je ob robu svetovnega prvenstva v biatlonu potrdil, da ne namerava slediti vzoru slavnega rojaka Oleja Einarja Bjoerndalna in se preizkusiti v smučarskem teku. "Ne, to me ne zanima," je na novinarski konferenci po zmagi na posamični tekmi dejal Boe.