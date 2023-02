Letos spet pričakovati več prevzemov, tudi v Sloveniji

Ljubljana, 19. februarja - Po rekordnem letu 2021, ko je vrednost prevzemov in združitev po svetu prvič v zgodovini presegla 5000 milijard dolarjev, so se lani z vojno v Ukrajini, rekordno stopnjo inflacije in naraščajočimi cenami te aktivnosti občutno umirile. Letos pri svetovalni družbi PwC spet napovedujejo višje številke, tudi za Slovenijo.