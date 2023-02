Vreme: Večinoma sončno, dopoldne po nekaterih nižinah megleno

Ljubljana, 15. februarja - Danes bo večinoma jasno, zjutraj bo nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne se bo rahlo pooblačilo, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na jugovzhodu do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severu in vzhodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter. Še naprej bo za ta čas razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ki lahko nastane tudi ob severnem Jadranu. V četrtek bo sprva sončno, popoldne se bo oblačnost povečala. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.