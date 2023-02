V projektu Kuhnapato več tisoč mladih kuha tradicionalne jedi

Ljubljana, 18. februarja - Društvo Vesela kuhinja že 12 let izvaja projekt Kuhnapato, v okviru katerega se predvsem osnovnošolci učijo kuhanja tradicionalnih jedi iz lokalnih in sezonskih sestavin. V enem šolskem letu v projektu neposredno sodeluje do okoli 7000 otrok, pripravijo pa okoli 200.000 zdravih tradicionalnih obrokov, je STA povedala vodja projekta Anka Peljhan.