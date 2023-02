Pri Črnomlju odprli preostanek kolesarske steze do Kanižarice

Črnomelj, 15. februarja - V Kanižarici so danes odprli približno 700-metrski del regionalne kolesarske povezave Črnomelj-Kanižarica, ki vodi od konca črnomaljske obvoznice do križišča regionalnih cest v Kanižarici s podaljškoma mimo avtobusnih postajališč. Naložba je stala dober milijon evrov, občina je zadnjo dobila skupaj pol milijona evrov evropske in državne podpore.