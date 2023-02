Planica dva tedna središče smučarskega dogajanja

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 19. februarja - Planica bo od 21. februarja do 5. marca središče zimskega športa, saj se bo v dolini pod Poncami za svetovne naslove borilo več kot 2000 športnikov v smučarskih skokih, teku in kombinaciji. Organizatorji obljubljajo športni spektakel brez primere in pričakujejo med 150 in 200 tisoč obiskovalcev. Največje breme bo na skakalcih, ki lovijo kolajne.