Boston v NHL potreboval najmanj tekem do 40 zmag v sezoni

Dallas, 15. februarja - Hokejisti Boston Bruins so v severnoameriški ligi NHL prvi prišli do 40 zmag v sezoni. To jim je uspelo po 53 tekmah oziroma najhitreje v zgodovini lige. Za zmago so sicer potrebovali podaljšek proti najboljši ekipi zahodne konference Dallas Stars. V gosteh so slavili s 3:2.