Pogrešajo mladoletno Lucijo Meglič iz Frama

Maribor, 15. februarja - Pogrešajo 16-letno Lucijo Meglič iz Frama, ki začasno živi v Rušah, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Nazadnje so jo opazili v torek med 18. in 19. uro v Šolski ulici v Rušah. Policisti prosijo za informacije o pogrešani.