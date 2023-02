Milwaukee v NBA boljši od oslabljenega Bostona

Milwaukee, 15. februarja - Košarkarji Milwaukee Bucks so dosegli 40. zmago v sezoni severnoameriške lige NBA. V domači dvorani so po podaljšku ugnali oslabljeno vodilno ekipo lige Boston Celtics s 131:125. Zmag sta se ponoči veselili tudi moštvi Phoenix Suns proti Sacramento Kings in Los Angeles Clippers proti Golden State Warriors.