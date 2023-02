Najstarejša članica ameriškega kongresa po 30 letih v senatu napovedala upokojitev

Washington, 15. februarja - Ameriška demokratska senatorka iz Kalifornije Dianne Feinstein je sklenila, da bo končala več kot 30 let trajajočo kariero v zveznem senatu. Sporočilo njenega urada napoveduje, da se prihodnje leto ne bo več potegovala za nov šestletni mandat. Feinstein bo junija stara 90 let in je najstarejša članica ameriškega kongresa.