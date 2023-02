Newyorške borze končale neenotno

New York, 14. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Borze so končale turbulenten dan, potem ko se je inflacija upočasnila počasneje od pričakovanj vlagateljev in je zaradi njene vztrajnosti občutno zrasla donosnost obveznic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.