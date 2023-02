Slovenska reševalna ekipa: Potres v Turčiji psihično obremenjujoča, a pomembna izkušnja

Ljubljana, 14. februarja - Člani ekipe začasnega sestava civilne zaščite Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki so prejšnji teden pomagali pri reševanju in odpravljanju posledic po hudem potresu v Turčiji, so na današnji novinarski konferenci izpostavili, da je takšen dogodek psihično obremenjujoča, a pomembna izkušnja za nadaljnje urjenje reševalcev.