Slovenci v Bakuriani po 13. kolajno s SP

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 17. februarja - V gruzijskem Bakurianiju se bo v nedeljo začelo svetovno prvenstvo v deskanju na snegu. Slovenijo bo zastopalo osem tekmovalcev, štirje v alpskem delu in štirje v prostem slogu. Več pričakujejo "alpinci", ki so doslej na svetovnih prvenstvih osvojili deset kolajn, pet v paralelnem veleslalomu, štiri v paralelnem slalomu in eno v veleslalomu.