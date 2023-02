Ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku v ospredju želja obolelih otrok po sprejetosti

Ljubljana, 15. februarja - Letošnji mednarodni dan boja proti otroškemu raku, ki ga obeležujemo danes, so v društvu Junaki 3. nadstropja posvetili osveščanju o tem, kako pristopiti k obolelim in njihovim družinam. Kot poudarjajo, si otroci in mladostniki, ki se borijo s to zahrbtno boleznijo, poleg zdravja želijo predvsem sprejetosti med vrstniki in v svoji okolici.