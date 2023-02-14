Izidi SP v biatlonu

Oberhof, 14. februarja - Izidi moške posamične tekme na SP v biatlonu v Oberhofu.

* Izidi:
- moški, posamično (20 km):
 1. Johannes Thingnes Boe (Nor)            49:57,5 (2)
 2. Sturla Holm Laegreid (Nor)            + 1:10,7 (1)
 3. Sebastian Samuelson (Šve)               1:11,1 (1)
 4. Quentin Fillon Maillet (Fra)            1:31,9 (1)
 5. Benedikt Doll (Nem)                     2:09,6 (1)
 6. Niklas Hartweg (Švi)                    2:31,8 (1)
 7. Tarjei Boe (Nor)                        2:32,9 (2)
 8. Michal Krčmar (Češ)                     2:49,2 (1)
 9. Philipp Nawrath (Nem)                   3:20,2 (2)
10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor)       3:29,5 (2)
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19. Alex Cisar (Slo)                        4:40,8 (1)
33. Anton Vidmar (Slo)                      5:56,2 (3)
46. Miha Dovžan (Slo)                       7:06,5 (4)
55. Lovro Planko (Slo)                      7:49,7 (5)
ag/ag
© STA, 2023