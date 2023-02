Turistični vodniki Krasa in Brkinov ob mednarodnem dnevu tudi letos z brezplačnimi vodenji

Sežana, 14. februarja - V Društvu turističnih vodnikov Krasa in Brkinov pred letošnjim mednarodnim dnevom turističnih vodnikov izpostavljajo njihovo pomembno vlogo v turistični dejavnosti in pri okrevanju turizma. Kot so povedali na novinarski konferenci, bodo mednarodni dan zaznamovali z 11 tematsko in prostorsko raznolikimi brezplačnimi vodenji v živo.