ZBS: Prevaranti na preži tudi pri ljubezni prek spleta

Ljubljana, 14. februarja - V Združenju bank Slovenije (ZBS) so ob valentinovem opozorili na ljubezenske prevare prek družbenih omrežij. Prevaranti z žrtvami navežejo in vzdržujejo stik preko lažnih zgodb ter jih prosijo za denar prek bančnih nakazil, to pa se za žrtve konča z za vedno izgubljenim denarjem, so zapisali in navedli nekaj nasvetov.