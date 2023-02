Ljubljana, 14. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je tudi na drugi trgovalni dan tedna zrasel. Okrepil se je za 0,28 odstotka na 1183,51 točke. Vlagatelji so opravili za 651.447 evrov poslov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke in Zavarovalnice Triglav.