Brežan v Šentjurju in Podčetrtku o izvajanju protipoplavnih ukrepov

Šenčur/Podčetrtek, 14. februarja - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je danes mudil na delovnem obisku v občinah Šentjur in Podčetrtek. Ogledal si je nekatere protipoplavne zadrževalnike ter obiskal Kozjanski park, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.