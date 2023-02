Gorenjski policisti ugotavljajo močno alkoholiziranost nekaterih voznikov

Kranj, 14. februarja - Gorenjski policisti so v petek izvedli poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov motornih vozil. Preizkus alkoholiziranosti je opravilo 173 voznikov. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je pohvalno, da so bili pozitivni le štirje, zaskrbljujoče pa je, da sta dva od njih imela zelo visoko koncentracijo alkohola v krvi.