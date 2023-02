V Ekvatorialni Gvineji za virusom Marburg umrlo devet ljudi

Malabo, 14. februarja - V Ekvatorialni Gvineji so oblasti potrdile prvi izbruh virusa Marburg v državi. Za virusom je umrlo najmanj devet ljudi, še 16 pa jih ima sumljive simptome, je v ponedeljek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V državo so že prispele posebne zdravstvene ekipe WHO, oblasti pa so v prizadeti regiji uvedle karanteno.