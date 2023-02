Na črnem seznamu davčnih oaz tudi Rusija

Bruselj, 14. februarja - Finančni ministri EU so danes posodobili evropski črni seznam davčnih oaz. Nanj so dodali štiri nove davčne jurisdikcije - Britanske deviške otoke, Kostariko, Marshallove otoke in Rusijo, so sporočili iz Sveta EU. Na seznamu je zdaj 16 jurisdikcij, od večjih držav le Rusija.